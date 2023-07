Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer einen geparkten Pkw VW in der Hauptstraße. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer legte ein abgerissenes Fahrzeugteil auf eine naheliegende Fensterbank und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

