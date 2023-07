Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt endet in Wiese - Zeugen gesucht

Fernthal (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:09 Uhr sollte der 22jährige Fahrer eines schwarzen Seat Ibiza auf der L269 in Peterslahr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach dem Einschalten des Blaulichts beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw und versuchte sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte über die K 6 durch die Ortslage Eulenberg bis nach Neustadt (Wied) OT Fernthal. Hier konnte bereits eine weitere Polizeistreife hinzugezogen werden. Am Ortsausgang Fernthal kam der Flüchtende dann aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer angrenzenden Wiese. Die genauen Hintergründe der Flucht konnten bislang nicht ermittelt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln bestanden.

Im Rahmen der Verfolgung konnten in der Ortslage Eulenberg zwei am Straßenrand stehende Personen festgestellt werden.

Die beiden Personen sowie weitere Zeugen des Geschehens werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

