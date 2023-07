Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrlässige Brandstiftung im Biotop Beeden

Homburg (ots)

Am 24.06.2023 gegen 20:45 Uhr brannte im Biotop Beeden eine Wiese in der Größe von ca. 30x40m. Durch eine Zeugin konnte ein Mann beobachtet werden, welcher einige Minuten zuvor an der Örtlichkeit geraucht haben soll. Ob die Wiese hierdurch in Brand geraten ist, ist derzeit nicht geklärt.

Dieser Mann wurde von ihr wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, Tattoos an den Armen, trägt eine ärmellose Jeansjacke, fährt mit einem ganz auffälligen dreirädrigen Fahrzeug mit grünen Tarnnetzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell