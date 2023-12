PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus im Zeitraum Freitag, 29.12.2023 bis Sonntag, 31.12.2023, 11:00 Uhr +++ Diebstähle von Fahrräder in Oberursel ++ mehrere versuchte Einbrüche +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Tatort: 61440 Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße Tatzeit: Samstag, 23.12.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 28.12.2023, 14:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde im o.g. Zeitraum ein weißes Herrenrad aus einer Gartenhütte entwendet. Dafür zerstörte der Täter ein Vorhängeschloss der Gartenhütte. Der Täter entfernte sich anschließend mit dem Herrenrad in unbekannte Richtung. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Weiterer Diebstahl von Fahrrad

Tatort: 61440 Oberursel, Rathausplatz Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 23:30 Uhr bis Samstag, 30.12.2023 10:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurde ein hellrotes Kinderfahrrad der Marke Rixe aus dem Hinterhof eines Einfamilienhauses entwendet. Das Fahrrad wurde im Vorfeld mittels eines Schlosses gegen Wegnahme gesichert. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter 06171/6240-0 zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl mit anschließendem Diebstahl von PKW

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Le-Mele-Straße Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 09:00 Uhr - Freitag, 29.12.2023, 21:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Sonntag, den 24.12.2023, 09:00 Uhr und Freitag, den 29.12.2023, 21:15 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Le-Mele-Straße in Königstein im Taunus. Nachdem sie auf bisher nicht geklärtem Wege das Grundstück betreten hatten, gelangten sie auf den Balkon und schlugen dort eine Glastür ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurde ein hochwertiges Fahrzeug sowie Bargeld entwendet. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Am Rabenstein Tatzeit: Dienstag, 26.12.2023, 17:00 Uhr - Mittwoch, 27.12.2023, 12:00 Uhr

Im Zeitraum vom 26.12.2023, 17:00 Uhr bis 27.12.2023, 12:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Königstein im Taunus sich über die Wohnungstür Zugang zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Es wurde versucht, die Wohnungstür durch ein Hebelwerkzeug zu öffnen. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung ohne die Wohnung betreten zu haben. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 100,- EUR. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in eine Bäckerei

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Hainstraße Tatzeit: Donnerstag, 28.12.2023, 18:15 Uhr - Samstag, 30.12.2023, 06:00 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.12.2023, 18:15 Uhr bis Samstag, den 30.12.2023, 06:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Bäckerei in Kronberg zu verschaffen. Es wurde mehrfach versucht, die Tür mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs zu öffnen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Tatörtlichkeit, ohne die Bäckerei betreten zu haben, in unbekannte Richtung. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 200,-EUR. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus mit hohem Sachschaden

Tatort: 61273 Wehrheim, Egerlandstraße

Tatzeit: Dienstag, 26.12.2023, 07:00 Uhr - Samstag, 30.12.2023, 23:55 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich zur Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses. Dort wurde mittels unbekanntem Werkzeug auf bisher unbekannte Weise versucht, die zwei Terrassentüren gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der 06172/ 120-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletztem jugendlichen Mitfahrer

Unfallort: 61440 Oberursel, Lahnstraße / Alte-Leipziger-Platz Unfallzeit: Samstag, 30.12.2023, 19:44 Uhr

Am Samstagabend kam es im Bereich Lahnstraße Ecke Alte-Leipziger-Platz in Oberursel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 16-Jähriger Mitfahrer aus Oberursel leicht verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein 87-jähriger Autofahrer aus Oberursel beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten PKW eines 52-jährigen Fahrzeugführers. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell