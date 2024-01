PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Königstein und Kronberg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfallort: B455, zwischen Königstein und Kronberg im Taunus

Unfallzeit: Donnerstag, 04.01.2024, 00:15 Uhr

In der Nacht vom 03.01.2024 zum 04.01.2024 ereignete sich ein Alleinunfall, bei dem der Fahrzeugführer an der Unfallörtlichkeit verstarb. Der 47-jährige Königsteiner befuhr mit seinem PKW die B455 von Kronberg kommend in Fahrtrichtung Königstein. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam dieser auf der Fahrbahn aus unbekannten Gründen ins Schleudern und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum und verstarb am Unfallort. Während der Unfallaufnahme war die B455 von der Kreuzung Falkensteiner Straße/Königsteiner Straße und dem Königsteiner Kreisel für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell