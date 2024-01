PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Laptop- und Erdnussbutterangriff in Friedrichsdorf +++ Übers Dach in Bäckerei eingestiegen +++ Versuchter Einbruch in Köppern

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Laptop- und Erdnussbutterangriff in Friedrichsdorf, Friedrichsdorf, Alte Grenzstraße, Montag, 08.01.2024, 15:00 Uhr

(da)Am Montag warf eine Frau in Friedrichsdorf mit einem Laptop und Erdnussbutter auf Passanten und Fahrzeuge. Gegen 15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeistation Bad Homburg in die "Alte Grenzstraße" gerufen. Dort würde eine Frau mehrere Gegenstände auf die Straße werfen. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 35-jährige Frau, die zuvor aus ihrer Wohnung im ersten Stock heraus Passanten und Autos beworfen hatte. Dazu hatte sie mehrere Gläser Erdnussbutter auf zwei geparkte Autos und einen auf der "Alten Grenzstraße" fahrenden Pkw geworfen. Außerdem hatte sie einen Laptop nach einer Passantin geschmissen, die sich durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Durch die Würfe wurde glücklicherweise niemand verletzt. Auch Sachschaden entstand nicht, da sie in sämtlichen Fällen ihr Ziel verfehlte. Die Frau wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg gebracht. Gegen sie wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Da sie zwischenzeitlich auch eine Passantin beleidigt haben soll, wurde auch hier eine entsprechende Anzeige gefertigt. Nach ersten Ermittlungen kommt die 35-Jährige auch für einen ähnlich gelagerten Fall vor einigen Wochen in Betracht. Hier soll sie eine Flasche auf parkende Pkw geworfen haben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

2. Übers Dach in Bäckerei eingestiegen,

Oberursel, Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Montag, 08.01.2024, 16:30 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024, 04:50 Uhr

(da)Vermutlich in der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in Oberursel eingebrochen. Die Täter verschafften sich über das Dach Zutritt zu der Filiale im Zimmersmühlenweg. Dazu trugen sie mehrere Dachziegel ab und schnitten anschließend das Dach auf. Im Inneren nahmen sie die Tageseinnahmen an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Der durch die Tat entstandene Sachschaden von über 5.000 Euro dürfte deutlich höher liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Köppern,

Friedrichsdorf, Köppern, Tannenmühlenweg, Donnerstag, 21.12.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 13:00 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen versucht, in ein Wohnhaus in Köppern einzubrechen. Der Bewohner eines Einfamilienhauses im Tannenmühlenweg musste nach mehrwöchiger Abwesenheit feststellen, dass die Hintertür seines Hauses mehrere Hebelmarken aufwies. Die Einbrecher müssen mehrfach versucht haben, diese Tür aufzuhebeln, bis sie schließlich erfolglos das Weite suchten. So blieb es für den Bewohner bei einem Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

