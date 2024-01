Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wer hatte grün?

Am Montag stießen in Göppingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr war eine 18-Jährige in der Heininger Straße unterwegs. Die Frau fuhr mit ihrem Seat in stadtauswärtiger Richtung. An einer Kreuzung wollte die 18-Jährige nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Zeitgleich kam ihr eine 60-Jährige mit ihrem Smart entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Bislang ist unklar, wer an der Kreuzung tatsächlich Grün hatte. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Die Polizei schätzt den Schaden am Seat auf 1.000 Euro und am Smart auf 2.000 Euro.

