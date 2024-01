Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Feuer auf Balkon

Einsatzkräfte rückten am Sonntag zu einem Brand in Heiningen aus.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr wurde der Brand an einem Wohngebäude in der Bergstraße gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Wie sich herausstellte, war auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Das konnte die Feuerwehr schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Bewohnerin eine Kerze aufgestellt. Diese sei wohl umgefallen und hätte brennbares Material entzündet. Die Höhe des Sachschaden ist noch unklar. Die Feuerwehr Heiningen war mit 19 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

