Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - An der Ampel aufgefahren

Am Montag verursachte ein Honda-Fahrer bei einem Unfall in Biberach einen Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr der Mann mit seinem Honda in der Ehinger Straße. Vor ihm war ein VW Passat unterwegs. Dessen 34-jähriger Fahrer bremste an einer roten Ampel auf Höhe der Einmündung Freiburger Straße ab. Der Fahrer des Honda erkannte das zu spät und fuhr auf den Kombi auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei am Honda auf ca. 2.000 Euro, den am VW auf rund 3.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++0086627(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell