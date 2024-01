Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Mutmaßlich betrunken gefahren und geflüchtet

Nach einem Unfall am Sonntagfrüh in Bad Buchau kümmerte sich ein Fahrer nicht um den Verletzten und Schaden.

Kurz vor 4 Uhr war ein VW im Federseeweg in Richtung Federsee unterwegs. Weil das Fahrzeug wohl zu schnell fuhr, kam es nach rechts von der Straße ab. Das Auto überfuhr eine bepflanzte Verkehrsinsel und stieß gegen einen Stein. Den riss es aus der Verankerung und das Auto fuhr anschließend noch gegen einen Wegweiser. Da der VW stark unfallbeschädigt war und deshalb nicht mehr weiterfahren konnte, ließ ihn der mutmaßliche Unfallverursachende neben der Straße stehen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging der zunächst Unbekannte mit einer unbekannten Mitfahrerin zu Fuß davon. Auch um den 35-Jährigen Mitfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand, kümmerte sich der Unfallverursachende nicht. Der 35-Jährige suchte Hilfe bei Anwohnern, die den Rettungsdienst verständigten. Ein Krankenwagen brachte den Mann mit Verletzungen in eine Klinik. Der 35-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung und konnte der Polizei zunächst keine konkreten Hinweise auf den Fahrer und dessen Begleiterin geben. Die Polizei fahndete und fand mehrere Stunden später den mutmaßlichen Unfallverursacher. Schnell wussten die Beamten, warum der 41-jährige Fahrer geflüchtet war: Er hatte wohl zum Unfallzeitpunkt Alkohol und offensichtlich zu viel davon intus. Deshalb musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blutproben und den Führerschein abgeben. Ersten Ermittlungen zufolge bestand für den VW kein Versicherungsschutz mehr. Der Schaden am VW wird von der Polizei Riedlingen auf rund 15.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde sichergestellt. Die Höhe des Schadens an der Verkehrseinrichtung wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Der Schaden an der Verkehrsinsel ist derzeit noch unklar.

