Am Sonntagmorgen verursachte ein 42-jähriger Fahrzeuglenker in Deggingen Sachschäden.

Gegen 5.30 Uhr kam es wohl zwischen einem 42-Jährigen sowie einer 27-Jährigen in der Jahnstraße zu einem Streit. Anschließend fuhr die 27-Jährige mit einem 33-jährigen Beifahrer in ihrem VW davon. Da der Streit für den 42-Jährigen wohl noch nicht geklärt war, verfolgte er die beiden mit seinem Fiat. Beim Abbiegen von der Filsstraße in die Mühlstraße kam er mit dem Fiat nach links von der Straße ab und verursachte einen Schaden an einem Holzzaun. In der Friedhofstraße rammte der Fiat-Fahrer den VW. Dadurch stieß der VW gegen ein Brückengeländer, wodurch Fremdschaden entstand. Daraufhin stieg der 33-Jährige aus dem VW und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Männern. Dann entfernte sich der 33-Jährige zu Fuß. Der Fahrzeuglenker sowie die Fahrzeuglenkerin fuhren hintereinander davon. Dabei kam es zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrzeuge in der Nordalbstraße ineinander verkeilten. Da sie einem geparkten Auto ausweichen mussten, lenkte der 42-Jährige nach links und stieß gegen eine Mauer. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. In der Gosbacher Straße in Bad Ditzenbach kontrollierte eine Streife die 27-jährige VW-Fahrerin. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Geislingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Schäden schätzt die Polizei am Fiat auf 7.000 Euro, am VW auf 5.000 Euro sowie Fremdschäden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Hintergründe, die zu dem Streit führten, sind bislang unklar. Die Beteiligten machten wohl keine Verletzungen geltend.

