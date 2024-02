Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Auffahrunfall am Fußgängerüberweg ++ Stelle - Zusammenstoß mit Bagger

Tostedt (ots)

Pkw gestohlen

Am Dienstag, 13.2.2024, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8:30 Uhr, haben Diebe in der Berliner Straße einen Pkw gestohlen. Der weiße BMW X 5 hatte zuvor auf einem Privatgrundstück gestanden. Die Täter überlisteten das schlüssellose Zugangssystem und verschwanden unbemerkt mit dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf rund 50.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Auffahrunfall am Fußgängerüberweg

In der Straße An den Höfen kam es am Dienstag, 13.2.2024, zu einem Auffahrunfall. Gegen 17:20 Uhr wollte ein Kind den Fußgängerüberweg in der Straße überqueren. Ein 83-jähriger Mann hielt mit seinem Skoda vor dem Überweg an. Ein hinter ihm fahrender 59-jähriger Mann bemerkte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw auf. Hierdurch wurde der Skoda auf den Fußgängerüberweg geschoben und touchierte das Fahrrad des Kindes. Nach Angaben der beiden Pkw-Fahrer blieb das Kind unverletzt und setzte seinen Weg fort.

Stelle - Zusammenstoß mit Bagger

Auf der Lüneburger Straße kam es am Dienstag, 13.2.2024, gegen 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann war dabei mit seinem Mercedes von seiner Fahrspur nach links in die Gegenfahrspur gefahren und dort mit dem Vorderrad eines ihm in Fahrtrichtung Winsen entgegenkommenden Mobilbaggers zusammengestoßen. Dessen 45-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich leicht, musste jedoch nicht behandelt werden.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 38.000 EUR

