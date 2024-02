Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Egestorf - Zaunelemente gestohlen

Rosengarten/Neu Eckel (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, 15.2.2024, kam es im Tannenweg zu einem Tageswohnungseinbruch. Gegen 18:45 Uhr brachen die Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck und verließen das Haus wieder. Nach einem Hinweis auf verdächtige Personen fahndete die Polizei in dem Bereich, die Täter konnten allerdings entkommen.

Hinweise auf möglicherweise in der Nähe abgestellte Fahrzeuge nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Egestorf - Zaunelemente gestohlen

Von einem Regenrückhaltebecken im Bereich Evendorfer Straße, Höhe A7, haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 09. und 12.2.2024 insgesamt 51 Zaunelemente gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2500 EUR.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit entsprechende Tätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04184 8896015 bei der Polizeistation Hanstedt zu melden.

