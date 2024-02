Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Aufbrüche ++ Seevetal/A1 - Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Seevetal/Hittfeld (ots)

Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Sonntag, 18.2.2024, kam es an der Straße Huckfeldsheide zu zwei PKW-Aufbrüchen. In einem Fall traf es einen in einem Carport abgestellten Kia. Die Täter konnten den Wagen auf unbekannte Weise öffnen und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Brieftasche. Einige Grundstücke weiter stahlen die Täter eine Dashcam und Motorradbekleidung aus einem Toyota. Auch dieser Wagen hatte keine offensichtlichen Aufbruchspuren.

Die beiden Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Seevetal/A1 - Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Sonntag, 18.2.2024, zu einem Auffahrunfall. Hinter dem Maschener Kreuz hatte sich der Verkehr gestaut. Ein 25-jähriger Mann, der kurz zuvor mit seinem Wagen von der mittleren auf die linke Fahrspur gewechselt hatte, erkannte die Situation zu spät. Er fuhr mit seinem Audi auf den stehenden Hyundai eines 67-Jährigen auf. Dieser wurde noch auf den davor stehenden Peugeot eines 71-jährigen Mannes geschoben.

Im Fahrzeug des Unfallverursachers befanden sich noch eine 29-jährige Frau sowie zwei Kleinkinder. Sie alle, sowie der Fahrer des Hyundai und dessen 55-jährige Beifahrerin, der 71-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin im Peugeot wurden leicht verletzt. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Alle acht Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 EUR.

Für die Rettungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

