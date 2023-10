Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/ Barmstedt - Spind Aufbrüche in Schwimmbädern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (20.10.2023) ist es in Elmshorn im Umkleidebereich eines Schwimmbades in der Straße "Am Krückaupark" zu drei Spind Aufbrüchen gekommen.

Unbekannte öffneten in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr die Spinde im Umkleidebereich und entwendeten u. a. ein Smartphone und einen Fahrzeugschlüssel.

Zu einer ähnlichen Tat ist es Barmstedt gekommen.

Am Freitag (20.10.2023) wurde in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:40 Uhr der Spind eines 71-jähirgen Elmshorners im Umkleidebereich des Schwimmbades in der Seestraße gewaltsam geöffnet.

Neben der Geldbörse wurde auch hier ein Fahrzeugschlüssel entwendet.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die unter der Rufnummer 04121 - 202 - 0 sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können.

Die Polizei gibt für den Besuch in Schwimmbädern nachfolgende Hinweise:

-Sofern vorhanden, rät die Polizei dringend zur Nutzung von unter Aufsicht des Personals stehenden Wertfächern oder zur Nutzung von möglichst im Sichtbereich liegenden Spinden.

-Achten Sie auf Personen, die sich insbesondere im Bereich der Umkleiden und Spinde auffällig aufhalten und nicht dem eigentlichen Badespaß nachgehen.

-Melden Sie Ihre Beobachtungen unverzüglich dem Personal und der Polizei über 110.

-Auch ein persönlicher Hinweis durch Mitarbeiter beim Ticketkauf hilft bei der Sensibilisierung.

Eine Hilfestellung und Beratung bieten die Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten der Polizeidirektion Bad Segeberg, die für den Kreis Segeberg unter 04551 884-0 und den Kreis Pinneberg unter 04101 202-0 zu erreichen sind und gerne Vor-Ort-Beratungen anbieten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell