POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Schnellrestaurant - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagvormittag (20.10.2023) ist es in der Straße "Am Birkenwäldchen" in Halstenbek zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen. Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam von der rückwärtigen Seite des Gebäudes ins Objekt ein und betraten dieses. Der geschädigte Bewohner ...

mehr