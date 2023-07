POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Personensuche am Rheinufer

Mannheim (ots) - Am späten Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr kam ein Ultraleichtflieger am City-Airport Mannheim bei der Landung von der Rollbahn ab und kam an einer Böschung zum Stehen. Der Pilot konnte das Flugzeug selbstständig verlassen. Er wurde lediglich leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Fluggerät. Der Kriminaldauerdienst hat die ...

