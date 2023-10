Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn und Halstenbek - Zwei versuchte Einbrüche in jeweils eine Doppelhaushälfte und eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagvormittag (20.10.2023) ist es in der Straße "Am Birkenwäldchen" in Halstenbek zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen.

Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam von der rückwärtigen Seite des Gebäudes ins Objekt ein und betraten dieses. Der geschädigte Bewohner verließ gegen 10:05 Uhr das Haus und kehrte gegen 11:05 Uhr zurück. Da kein Stehlgut entwendet wurde, ist zu vermuten, dass die Täter während der Tatausführung gestört wurden und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Am frühen Sonntagmorgen (22.10.2023) ist es in der Ollnsstraße in Elmshorn zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Hierbei hörte die in der Wohnung anwesende Geschädigte laute Geräusche an ihrer Tür und machte verbal auf sich aufmerksam. Die Person/Personen vor ihrer Wohnungstür entfernten sich anschließend fluchtartig aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Im Anschluss stellte die Anzeigende Beschädigungen an ihrer Wohnungstür fest und informierte umgehend die Polizei.

Eine sofortige Nahbereichsfahndung durch eingesetzte Funkstreifenwagen verlief negativ und in beiden Fällen konnte keine Personenbeschreibung benannt werden.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

