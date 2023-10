Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Drei Einbrüche in jeweils ein Reihenhaus und zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits in der letzten Woche von Donnerstag (19.10.2023) auf Freitag (20.10.2023) ist es zu einem vollendeten Einbruch in ein Reihenhaus in der Reichenberger Straße gekommen.

Hierbei drangen unbekannte Täter in einem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 09:30 Uhr gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Haus. Nach Angaben des Geschädigten wäre diverser Schmuck mit unbekannter Schadenshöhe durch die Tat abhandengekommen.

Des Weiteren ist es am Freitag (20.10.2023) zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße gekommen. In diesem Fall konnte die Zeitspanne der Tat von circa 12:50 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein und entwendeten anschließend laut Aussagen der geschädigten Wohnungsnehmerin Bargeld im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags.

Abschließend ist es ebenfalls in der Berliner Straße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Hier wurden vom Bewohner Beschädigungen festgestellt, die auf einen versuchten Einbruch hindeuteten. Ein Eindringen in die Wohnung ist jedoch offensichtlich nicht gelungen. Die Beschädigungen müssten nach den Angaben des Geschädigten im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 14:00 Uhr bis Sonntag (22.10.2023), 12:50 Uhr entstanden sein.

In allen drei Fällen liegen keine Beschreibungen zu möglichen Tätern vor. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Taten besteht, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell