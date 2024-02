Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Senioren bestohlen ++ Hanstedt - Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Mülltonnen in Brand gesetzt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Senioren bestohlen

Am Dienstag, 20.2.2024, kam es in einem Geschäftshaus an der Straße Am Saal zu einem Taschendiebstahl. Einem 83-jährigen Mann, der sich gerade in einem Aufzug befand, wurde unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der mutmaßliche Taschendieb, der sich mit ihm Aufzug befunden hatte, war ca. 170 bis 180 cm groß, von schlanker Statur und ca. 25 bis 35 Jahre alt.

Am 21. Februar, gegen 9:15 Uhr kam es, ebenfalls in der Straße Am Saal, zu einem Diebstahl zum Nachteil eines 89-jährigen Mannes. Dieser war, im Autos sitzend, vom Täter angesprochen worden und darum gebeten worden, etwas Münzgeld zu wechseln. der 89-Jährige schöpfte Verdacht und schloss die Fahrertür wieder. Daraufhin ging der Täter um das Auto herum, öffnete die Beifahrertür und griff in die Geldbörse des Mannes. Dabei konnte er 500 EUR Bargeld erbeuten. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte war ca. 190 cm groß, hatte eine sportliche Figur und sprach Deutsch mit Akzent. Er wird auf ca. 35 Jahre geschätzt.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Hanstedt - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 21.2.2024, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr, sind Diebe in der Straße Kreienberg in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und anschließend mehrere Räume nach Beute durchsucht. Ob sie tatsächlich etwas entwendeten, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Mülltonnen in Brand gesetzt

Am Mittwoch, 21.2.2024, gegen 22 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Straße Am Kattenberge gerufen. ein Zeuge hatte brennende Mülltonnen vor der Grundschule Steinbeck bemerkt. Offenbar hatten Unbekannte zwei Müllcontainer in Brand gesetzt. Durch die Hitze wurden zwei danebenstehende Container ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Container ab. Der Gesamtschaden beträgt rund 2000 EUR.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Grundschule aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell