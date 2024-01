Ulm (ots) - Die Tat ereignete sich zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr im Haslacher Weg. Ein Unbekannter brach auf bislang unbekannte Art und Weise die Fahrertür an dem Laster auf. In der Mittelkonsole befanden sich zwei Geldmappen. Die nahm der Dieb an sich und flüchtete unerkannt. Hinweise zu dem Täter liegen keine vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr