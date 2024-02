Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Metalldiebe ++ Seevetal/Woxdorf - Nach günstiger Gelegenheit gesucht ++ Seevetal/Over - Motorrad gestohlen

Buchholz (ots)

Tageswohnungseinbruch

Im Kamillenweg kam es am Montag, 26.02.2024, in einem Mehrfamilienhaus zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 11.30 und 15.45 Uhr hebelten Unbekannte die Tür einer Wohnung auf und durchsuchten mehrere Räume. Wie sie unbemerkt in den Hausflur kamen und was sie erbeuteten, ist noch unklar.

Buchholz - Metalldiebe

In der Zeit zwischen Samstag, 24.02.2024, 18 Uhr und Montag, 06 Uhr, waren Diebe auf einem Betriebsgelände an der Müllerstraße unterwegs. Dort entwendeten sie verschiedene Metallrohre und Regenfallrohre im Wert von mehreren hundert Euro.

In der Vergangenheit war Zeugen in dem Bereich ein weißer Kastenwagen mit ausländischen Kennzeichen aufgefallen. Weitere Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Seevetal/Woxdorf - Nach günstiger Gelegenheit gesucht

Am Montag, gegen 01.15 Uhr, war ein unbekannter Mann an der Beckedorfer Straße unterwegs, um nach unverschlossenen Pkw Ausschau zu halten. In zwei Fällen wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt, wie er erfolglos an den Türgriffen zweier Pkw zog. Ob er im Laufe der Nacht noch erfolgreich war, ist unbekannt. Die Polizei rät dringend dazu, Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen darin zurückzulassen.

Seevetal/Over - Motorrad gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 25.02.2024, 15.30 Uhr und Montag, 07.50 Uhr, haben Diebe in der Straße Oversand ein Motorrad gestohlen. Das silberfarbene Motorrad der Marke Yamaha, MT01 stand auf einem Privatgrundstück. Der Wert der Maschine liegt bei rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell