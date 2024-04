Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl

Werdohl (ots)

Einem 30 - jährigen Werdohler wurde am Donnerstag beim Einkauf an der Bahnhofstraße gegen 16 Uhr das Portemonnaie mitsamt Bargeld aus der Hosentasche entwendet. Ein möglicher Täter konnte vor Ort nicht ermittelt werden, die Polizei in Werdohl nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02392 93990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell