Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung, Diebstähle aus Pkw und Sachbeschädigungen

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochmorgen ging ein 59-jähriger Mann an der Berliner Straße mit einem Knüppel auf seinen 33-jährigen Sohn los, nachdem es zuvor Familienstreitigkeiten gegeben hatte. Der 33-Jährige erstatte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Motivlage ist bisher nicht bekannt.

In der Nacht zu Mittwoch öffneten unbekannte Täter an der Straße Mittlerer Worthagen fernelektronisch einen Pkw, welcher dort auf einem Grundstück geparkt war. Der Pkw wurde durchwühlt. Die Täter konnten bei der Tatausführung gefilmt wer-den. Die Ermittlungen dauern an. Auch an der Wilhelm-Kattwinkel-Straße durchsuchten Unbekannte einen Pkw und entwendeten hier eine Geldbörse aus dem Handschuhfach. Desweitern wurde ein Pkw am Galgenberg fernelektronisch von unbekannten Tätern entriegelt und durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld. Auch hier liegen Hinweise auf die Täter vor.

In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmittag an der Gasstraße zudem ein Pkw von unbekannten Tätern zerkratzt.

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch über ein offenstehendes Fenster in eine Toilette an einem dortigen Parkplatz ein und beschädigten beim Verlassen des Raumes eine Tür.

Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Lüdenscheid oder unter der Telefonnummer 02351-90990 mitgeteilt werden.

