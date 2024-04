Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Lkw, Fahrraddiebstähle und Einbruch in eine Bäckerei

Menden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in einen Lkw an der Delyner Straße und entwendeten mehrere Hochwertige Werkzeuge.

Am Bräuckerweg wurden in der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmorgen zwei Treckingräder der Marke Bulls aus einer verschlossenen Garage entwendet. Dabei handelt es sich um ein blaues Jungenfahrrad und ein weiß/grünes Mädchenfahrrad.

An der Bismarckstraße wurden ebenfalls zwei Fahrräder der Marke Cube entwendet, welche dort in einer verschlossenen Gartenhütte geparkt waren. Tatzeitraum hier war die Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen. Beide Räder sind schwarz.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Zum Eisenwerk eine Seitentür einer Bäckerei auf und durchsuchten dort diverse Schränke. Sie entwendeten Wechselgeld in unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Menden oder unter der Telefonnummer 02373-90990 mitgeteilt werden.

