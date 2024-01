Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Doppelhaushälfte

Kripo sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Kriminelle hatten es am Donnerstag (11.01.) auf die Wertgegenstände in einem Wohnhaus in der Bessunger Straße abgesehen. Im Zeitraum zwischen 16 und 17 Uhr drangen die unbekannten Täter über die Gebäuderückseite in Abwesenheit der Bewohner ein, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Anschließend dursuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Nach vollendeter Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

