Darmstadt-Arheilgen (ots) - Wie der Polizei am Donnerstag (11.01.) bekannt wurde, stiegen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Blütenallee ein. Der Tatzeitraum soll zwischen Mittwoch (27.12.) und Donnerstag (11.01.) liegen. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die ungebetenen Gäste eine Scheibe ein, um in den Innenraum der Wohnung zu gelangen. ...

