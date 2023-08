Ulm (ots) - Der Besitzer eines schwarzen BMW parkte gegen 7.30 Uhr sein Auto in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand. Als er gegen 16 Uhr zurückkam, stellte er eine Beschädigung fest. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den linken Kotflügel. Dadurch entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. ...

