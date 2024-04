Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit über 120 km/h durch die Innenstadt: Polizei verfolgt Autoposer mit zivilem Video-Motorrad

Werdohl (ots)

Ein Autoposer hat am späten Samstagabend in der Innenstadt gezeigt, wozu sein Audi in der Lage ist. Sein Pech: Er hatte ein ziviles Polizei-Motorrad im Nacken. Die Polizei filmte die Fahrmanöver mit.

Die Polizei hat am Samstagabend den Bereich den Bereich zwischen Waschanlage und Schnellrestaurant an der Gildestraße beobachtet, wo sich die Poserszene trifft. Dabei fiel gegen 21.30 Uhr ein dunkler Audi 6 auf, der seine Runde "um den Block" drehte. Mit Vollgas trieb der Fahrer seinen stark motorisierten Boliden von der Waschstraße aus in Richtung Gewerbestraße voran. Wichtig bei der Beschleunigung ist, dass das Knallgeräusch des automatischen Schaltvorganges für das Publikum auf der Waschanlage gut hörbar ist. Auf der Gildestraße erreichte der Audi eine Geschwindigkeit von über 120 km/h. An der ersten Einmündung bog er nach links in Richtung B 236 ab, um dann mit Vollgas zurück zu fahren zur Waschstraße. Anwohner oder langsamere Verkehrsteilnehmer sollten sich in solchen Momenten besser nicht auf der Straße bewegen.

Pech für den 32jährigen Werdohler war, dass das Polizeikrad seine Fahrt mittels Videomitschnitt aufzeichnete. An der Waschanlage schaltete der Polizeibeamte das blaue Blinklicht ein und gab sich zu erkennen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer wirklich die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Ihn erwartet trotz Toleranzabzugs ein dreimonatiges Fahrverbot sowie eine hohes Bußgeld in Höhe von 700 Euro zuzüglich Gebühren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell