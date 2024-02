POL-PDLD: Jockgrim - Sachbeschädigung an der Parkanlage

Wörth am Rhein (ots) - Bereits in der Nacht vom 15.02.24 auf 16.02.24 verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Grundschule in Wörth-Schaidt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein F. Herder, Pressestelle Telefon: 07271 9221-1802 ...

