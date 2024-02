POL-PDLD: Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Landau (ots) - "Meine Sache, mein Problem, aber ihr könnt gerne meinen Mittelfinger sehn"... lautete vermutlich das Motto eines 19-jährigen, der in der Nacht auf Sonntag gegen 00:30 Uhr in deutlichen Schlangenlinien mit dem Fahrrad und laut schreiend an einer Polizeistreife in Landau vorbei fuhr. Die Polizeibeamten befanden sich gerade in einer Verkehrskontrolle und folgten dem Radfahrer, der sich in deutlichen ...

mehr