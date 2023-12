Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spraydose explodiert - Frau leicht verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Reichenbachstraße ist am frühen Donnerstagmorgen (14.12.2023) eine Spraydose explodiert. Durch die Explosion, die sich gegen 02.00 Uhr ereignete, entstand in der Wohnung ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Rettungskräfte brachten eine 17-jährige Bewohnerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

