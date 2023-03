POL-BI: Überfall auf Brackweder Gaststätte

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13.03.2023, hatte ein 30-jähriger Mann ein Fahrrad aus einem Kellerraum in der Arndstraße gestohlen. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bahnhofsumfeld festgenommen werden. Am Montagnachmittag ging der polizeibekannte Mann in Untersuchungshaft. Gegen 00:55 Uhr meldete eine 19-jährige Bielefelderin, dass ein unbekannter Mann ...

mehr