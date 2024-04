Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung in Iserlohn - erst Täter, dann später selbst Opfer geworden

Iserlohn (ots)

Am Mittwochnachmittag schlug ein 16-Jähriger einer 17-jährigen jungen Frau am Theodor-Heuss-Ring ins Gesicht und trat sie. Gemeinsam mit einem 14-Jährigen schubste er die Frau anschließend in ein Gebüsch. Die Frau erstattete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Kurze Zeit später wurden die beiden am Werner-Jakobi-Platz selbst zum Opfer einer Körperverletzung durch einen unbekannten Mann. Dieser entwendete danach das Basecap des 14-jährigen Jungen und ging in unbekannte Richtung davon. Nun erstatteten die beiden Jungs eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Diebstahl. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Iserlohn oder unter der Telefonnummer 02371-91990 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell