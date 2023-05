Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 72-Jährige erwischt Taschendiebinnen/Versuchter Automatenaufbruch

Lüdenscheid (ots)

Eine 72-Jährige hat während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Hohen Steinert am Dienstagnachmittag zwei Taschendiebinnen erwischt. Die 72-Jährige hatte während ihres Einkaufs die Geldbörse in einer Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Als sie sich nach einem fallgengelassenen Gegenstand bückte, trat eine zunächst unbekannte Frau dicht an sie heran und zog die Geldbörse aus der Tasche. Die 72-Jährige bemerkte dies und sprach die Frau sowie ihre Begleiterin an. Die beiden Frauen flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Heed-felder Straße. Dort konnten die beiden Frauen durch die alarmierten Polizisten an-getroffen werden. Auf ihrer Flucht hatten die beiden die entwendete Geldbörse weggeworfen. Nach Konfrontation mit dem Tatverdacht führten die Täterinnen die Beamten zur Geldbörse. Diese wurde im weiteren Verlauf an die Geschädigte ausgehändigt. Die beiden Täterinnen (23 Jahre und 20 Jahre) wurden zur Polizeiwache gebracht. Dort wurden sie am späten Nachmittag, nach erfolgter Identitätsfeststellung, wieder entlassen. (schl)

Ein unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, versucht einen Kassenautomaten im Parkhaus an der Overbergstraße aufzubrechen. Als Vorbereitungshandlung besprühte er zuvor eine Überwachungskamera mit Farbe. Die Person trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Der Aufbruchsversuch misslang. Beute machte der unbekannte Täter nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

