POL-MK: Scheibe von Mini Cooper eingeschlagen

Iserlohn (ots) - Heute, 1.12 Uhr, kam es an der Bachstraße in Letmathe zum Brand eines Reihenmittelhauses. Zwei Bewohner verletzten sich dabei leicht. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Polizeibeamte beschlagnahmten den Brandort. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden aufgenommen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr