Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug mit Fußballtickets

Hemer (ots)

Das Saisonfinale der Fußballbundesliga wirft seine Schatten voraus. Ein Betrüger wollte das nun scheinbar für sich nutzen. Am Dienstag zeigte ein Hemeraner einen Betrug bei der Polizei an. Ein Unbekannter hatte seinen Account in einem Kleinanzeigenportal gehackt und dort für 235EUR nicht vorhandene Tickets für das Spiel von Borussia Dortmund am Samstag angeboten. Dem Geschädigten gelang es das Angebot selbstständig zu löschen. Ob jemand schon auf den Betrug hereingefallen war, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt werden. (schl)

