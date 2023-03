Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen

Uetersen - Einbrüche in Gewerbe

Bad Segeberg

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach Einbrüchen in Uetersen und Rellingen nach Zeugen.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in die Büroräume einer Firma in der Adlerstraße in Rellingen ein. Der Tatort liegt nahe der Süntelstraße. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Rellingen ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

In der Pinnauallee in Uetersen, Ecke Bahnstraße, schnitten Einbrecher in der Nacht von Montag auf den gestrigen Dienstag den Zaun eines Firmengeländes auf und öffneten mehrere Container und eine Lagerhalle. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürften circa 200 Kilo Buntmetall gestohlen worden sein, das mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein dürfte.

Die Ermittler bitten entsprechend unter 04101 2020 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

