Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus an Kirche/Betrug über E-Mail

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an der griechisch-orthodoxen Kirche an der Wiemer randaliert. Unter anderem beschädigten sie eine Lampe, ein Fenster und gepflanzte Blumen. Zeugen, die verdächtige Personen b-obachtet haben, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 72-jähriger Iserlohner erhielt bereits Mitte dieses Monats eine täuschend echte Mail seiner angeblichen Bank. Darin enthalten: Ein Link für ein angebliches Update. Der Geschädigte wählte den Link an. Es öffnete sich das Sicherheitsverfahren seiner Bank. Als er dort nicht weiter handeln konnte, schloss er das Fenster wieder. Im Nachgang stellte er fest, dass insgesamt sechs Überweisungen mit einer Ge-samtsumme eines niedrigen vierstelligen Betrags getätigt wurden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell