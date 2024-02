BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf zu Fahrt des RE7 am 23.02.2024

Weil am Rhein (ots) - Mit gefälschten Dokumenten wollte ein 24-Jähriger eine erlaubte Einreise nach Deutschland vortäuschen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel der Täuschungsversuch auf. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 24-Jährigen am Samstagabend (24.02.24) als Mitfahrer in einem PKW bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Zur Kontrolle händigte der Mann eine ...

