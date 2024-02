Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt mehrfach gesuchten Dieb in Straßenbahn fest

Weil am Rhein (ots)

Zehn Ausschreibungen bestanden gegen einen 25-Jährigen der mit der grenzüberschreitenden Tram nach Deutschland einreiste. Darunter auch vier Haftbefehle. Er sitzt jetzt in Haft.

Am Sonntagnachmittag, dem 25. Februar 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass insgesamt zehn Ausschreibungen gegen den Mann bestanden. Wegen zweier Diebstahlsdelikte bzw. einer Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs verhängten Gerichte Geldstrafen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. In einem weiteren Verfahren wird dem 25-Jährigen ein weiteres Eigentumsdelikt vorgeworfen, weswegen ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Nach einer Zurückschiebung in die Niederlande vor einigen Jahren, schrieb ihn eine Ausländerbehörde im Fall der Wiedereinreise ebenfalls zur Festnahme aus. Weiterhin werden ihm diverse Straftaten vorgeworfen, weswegen von fünf Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Die Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten fest und lieferten ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Nach Haftverbüßung muss der Mann mit seiner Abschiebung rechnen.

