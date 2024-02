Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Dokumente benutzt

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Dokumenten wollte ein 24-Jähriger eine erlaubte Einreise nach Deutschland vortäuschen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel der Täuschungsversuch auf.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 24-Jährigen am Samstagabend (24.02.24) als Mitfahrer in einem PKW bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Zur Kontrolle händigte der Mann eine bulgarische Identitätskarte aus. Da der kontrollierende Beamte Unstimmigkeiten feststellte sollte der 24-Jährige ihm weitere Dokumente vorlegen. Daraufhin händigte der Mann einen bulgarischen Führerschein aus. Allerdings hatte auch diese Dokument Unstimmigkeiten, die auf eine Fälschung hindeuteten. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen gab der 24-Jährige zu türkischer Staatsangehöriger zu sein und stellte ein Asylgesuch. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Falsifikate wurden sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 24-Jährige an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

