POL-LB: Schönaich

Waldenbuch: Gestohlener Pkw aufgefunden - Polizei sucht weiter Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hatte ein noch unbekannter Täter im Industriegebiet in Schönaich bei einem Einbruch in ein Firmengebäude unter anderem einen Audi Q5 gestohlen, der anschließend als Tatfahrzeug bei einem Einbruch in eine Tankstelle in der Gutenbergstraße in Schönaich eingesetzt worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5709409).

Der gestohlene Audi konnte am Mittwoch (07.02.2024) gegen 06:00 Uhr in der Straße "Am Sonnenhang" in Waldenbuch aufgefunden und sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem Audi auch ein großer Flachbildfernseher transportiert, der bei dem Firmeneinbruch in Schönaich entwendet worden war. Das Gerät befand sich nicht mehr in dem Pkw, sondern wurde vom Täter mutmaßlich zwischen dem Diebstahl in Schönaich und dem Abstellort des Audi in Waldenbuch aus- oder umgeladen. Wer daher in Waldenbuch oder dem benachbarten Steinenbronn zwischen 03:30 Uhr und 06:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

