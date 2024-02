Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfall auf der Stuttgarter Straße fordert zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Donnerstag (08.02.2024) im Einmündungsbereich der Kreisstraße 1065 und der Landesstraße 1189 bei Magstadt. Die 42-jährige Fahrerin eines Hyundai war mit ihrem 12-jährigen Sohn auf der Kreisstraße 1065 / Stuttgarter Straße aus Sindelfingen-Maichingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 1189 nach Magstadt abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich den entgegenkommenden Dacia eines 50-Jährigen, der auf der Landesstraße 1189 aus Stuttgart kommend in Richtung Sindelfingen-Maichingen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, die dabei stark beschädigt wurden und im weiteren Verlauf abgeschleppt werden mussten. Der 50-Jährige im Hyundai zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Ihr zwölfjähriger Beifahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell