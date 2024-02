Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Bauernproteste am 10. Februar erwartet

Ludwigsburg (ots)

Bei der zuständigen Versammlungsbehörde wurde für den morgigen Samstag, 10. Februar 2024 eine Traktoren-Demo im Landkreis Ludwigsburg angemeldet. Im Rahmen der Bauernproteste soll dabei ein Konvoi aus voraussichtlich bis zu 150 Traktoren von Vaihingen an der Enz nach Ludwigsburg fahren, wo gegen 14:00 Uhr eine Abschlusskundgebung im Bereich der Reuteallee im Stadtteil Eglosheim stattfinden wird. Die Teilnehmenden stellen sich am Samstag ab 9:00 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen dem Kreisverkehr zur Neuen Bahnhofstraße und der Bundesstraße 10 (sog. Vischerkurve) auf und beginnen die Fahrt gegen 10:00 Uhr. Die Strecke verläuft durch Vaihingen an der Enz über Kleinglattbach nach Sersheim, von dort nach Bietigheim-Bissingen und weiter über Tamm, Markgröningen und Asperg nach Ludwigsburg. Nach Ende der Kundgebung in Ludwigsburg ist ab etwa 17:00 Uhr mit einer entsprechenden Rückreise der Teilnehmenden zu rechnen.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg wird entlang der betroffenen Strecken verkehrspolizeiliche Maßnahmen durchführen. Verkehrsbehinderungen werden aber nicht ausbleiben. Allen Verkehrsteilnehmenden wird daher empfohlen, im genannten Zeitraum die betroffenen Strecken und Bereiche zu meiden, ausreichend Zeit einzuplanen oder nach Möglichkeit auf das Auto zu verzichten.

In räumlicher Nähe zur Kundgebung in der Reuteallee befindet sich die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes. Die Teilnehmenden an der Versammlung werden gebeten, die Zu- und Abfahrt der Rettungswache freizuhalten und insbesondere Einsatzfahrzeuge ungehindert passieren zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell