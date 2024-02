POL-LB: Bietigheim-Bissingen/Sachsenheim: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (07.02.2024), zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mühlberg" in Markgröningen abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter ...

