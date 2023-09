POL-MFR: (1116) Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehen am Sonntag - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 692 vom 14.06.2023 berichtet, brach ein zunächst Unbekannter in der Nacht von 13.06.2023 auf 14.06.2023 in eine Tankstelle im Nürnberger Westen ein. Der Kriminalpolizei gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Gegen 02:30 Uhr gelangte der Täter in den Innenraum der Tankstelle in der Rothenburger Straße und entwendete ...

mehr