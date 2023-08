LPI-EF: Ausgeraubt und verletzt

Erfurt (ots) - Am Wochenende kam es in der Erfurter Innenstadt zu mehreren Messerangriffen. Am Samstag gegen 02:45 Uhr waren drei Männer in einem Geschäft in der Schmidtstedter Straße in Streit geraten. Hierbei wurde nicht nur ein 21-Jähriger durch einen Faustschlag leicht verletzt. Einem 30-Jährigen wurde zudem mit einem Messer eine schwere Schnittverletzung zugefügt. Der Mann wurde zur medizinischen Betreuung nach ...

