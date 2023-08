Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Messerangriffe in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Wochenende kam es in der Erfurter Innenstadt zu mehreren Messerangriffen. Am Samstag gegen 02:45 Uhr waren drei Männer in einem Geschäft in der Schmidtstedter Straße in Streit geraten. Hierbei wurde nicht nur ein 21-Jähriger durch einen Faustschlag leicht verletzt. Einem 30-Jährigen wurde zudem mit einem Messer eine schwere Schnittverletzung zugefügt. Der Mann wurde zur medizinischen Betreuung nach Jena ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag kam es gegen 01:50 Uhr in derselben Straße zu einem Messerangriff. Hier wurden zwei Männer im Alter von 28 Jahren von einem Unbekannten attackiert und leicht verletzt. Eine dreiviertel Stunde später kam die Polizei auf dem Erfurter Anger zum Einsatz. Hier war ein 22-Jähriger von einem unbekannten Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (JN)

