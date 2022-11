Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Aufbruch eines Getränkeautomates

Landau in der Pfalz (ots)

Im Zeitraum vom 13.11.2022, 22:00 Uhr bis 14.11.2022, 07:30 Uhr wurden die Räumlichkeiten einer Firma in der Bodelschwinghstraße in Landau unbefugt betreten und mittels Hebelwerkzeug versucht, ein im Gebäude befindlicher Getränkeautomat aufzubrechen. Der hierdurch entstandene Schaden am Automaten beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell